«Женщина-огонь»: новое видео Елены Летучей в эффектном наряде восхитило поклонников

Видео меньше чем за сутки набрало более 70 тысяч просмотров и сотни восхищенных комментариев:

«Рядом сидела дочь и сказала: "Вау! Какая красивая тетя!" Устами младенца», «Женщина огонь», «Елена, вы прекрасны!», «Какая фигурка…», «Сногсшибательно! Умеете Лена быть разной», «Огонь, секс, роскошь» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Однако оказались и те, кто не мог удержаться от едкого комментария.

«Этот наряд однозначно вас портит», «Отличная реклама занавесок от насекомых с захлопывающимися магнитиками», — писали недовольные подписчики, но их оказалось так мало, что негативные слова затерялись в ленте.

Лена Летучая сейчас находится в Палиури, Греция, куда приехала навестить своих близких. Телеведущая выбрала отель, который пользуется огромной популярностью среди влюбленных парочек: здесь можно укрыться от посторонних глаз и насладиться отдыхом. В каком именно номере остановилась Елена — неизвестно, однако то, что она получает удовольствие от отдыха, можно заметить по ее новым постам в соцсетях.