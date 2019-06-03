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«Женщина-огонь»: новое видео Елены Летучей в эффектном наряде восхитило поклонников

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я выбрал вместо рекламы.
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Летучая следит за фигурой

Фото: Instagram
Телеведущая наслаждается отдыхом в Греции.

Елена Летучая пусть и стала реже мелькать на экранах телевизоров, однако позиции в социальной сети Инстаграм не сдает: она регулярно публикует фото и видео из жизни, а также радует подписчиков новыми образами.

В этот раз телеведущая опубликовала небольшое ролик, в котором дефилирует по балкону в обтягивающем черном костюме. Юбка миди, расклешенная от колен, удачно подчеркивает стройную фигуру Летучей, в то время как открытый верх демонстрирует острые ключицы и тонкие руки 40-летней знаменитости.

Видео меньше чем за сутки набрало более 70 тысяч просмотров и сотни восхищенных комментариев:

«Рядом сидела дочь и сказала: "Вау! Какая красивая тетя!" Устами младенца», «Женщина огонь», «Елена, вы прекрасны!», «Какая фигурка…», «Сногсшибательно! Умеете Лена быть разной», «Огонь, секс, роскошь» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Однако оказались и те, кто не мог удержаться от едкого комментария.

«Этот наряд однозначно вас портит», «Отличная реклама занавесок от насекомых с захлопывающимися магнитиками», — писали недовольные подписчики, но их оказалось так мало, что негативные слова затерялись в ленте.

Лена Летучая сейчас находится в Палиури, Греция, куда приехала навестить своих близких. Телеведущая выбрала отель, который пользуется огромной популярностью среди влюбленных парочек: здесь можно укрыться от посторонних глаз и насладиться отдыхом. В каком именно номере остановилась Елена — неизвестно, однако то, что она получает удовольствие от отдыха, можно заметить по ее новым постам в соцсетях.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото и видео: Instagram

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