passion.ru
1 мин.

Секрет молодости Успенской: специалисты раскрыли ее пластические операции и процедуры косметологов

Королева шансона умеет эпатировать публику, но для этого она прекрасно понимает, что нужно всегда выглядеть молодо и стильно. Певица не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью и прибегает к уловкам современной медицины: от вмешательства пластических хирургов до косметологических манипуляций.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Любовь Успенская хорошо выглядит для своего возраста

Фото: Личный Instagram @uspenskayalubov_official

В свои 67 лет Успенская выглядит потрясающе и не только благодаря своей харизме. Но бывали случаи, когда папарацци заставали артистку не в лучшем виде — с отекшим лицом или со следами внешнего вмешательства, что свидетельствует об активной работе хирургов или косметологов. Согласно данным нового материала Passion.ru, Успенская регулярно делает золотые нити, которые необходимо обновлять каждые 1,5-2 года. Совершенно точно делала ринопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица.

Об использовании филлеров говорить даже не приходится — у Успенской очевидно увеличены губы и регулярно проводятся «уколы красоты», но к ним в современном мире часто прибегают все уважающие себя модные девушки.

Что касается вмешательств в тело — здесь артистке помогают не только спорт и здоровое питание. Судя по тому, как смело Успенская появляется на светских мероприятиях в облегающих и открытых платьях, можно говорить о том, что она прибегала к липосакции спины, вставила импланты в область ягодиц и совсем недавно заменила импланты в груди.

Мотивацией для звезды служит не только желание дольше выступать на сцене и собирать полные залы, но и устроить свою личную жизнь. Любовь Успенская не скрывает, что планирует еще раз выйти замуж, и поэтому всерьез занялась своим внешним видом.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram