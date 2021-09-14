Секрет молодости Успенской: специалисты раскрыли ее пластические операции и процедуры косметологов

Об использовании филлеров говорить даже не приходится — у Успенской очевидно увеличены губы и регулярно проводятся «уколы красоты», но к ним в современном мире часто прибегают все уважающие себя модные девушки.

Что касается вмешательств в тело — здесь артистке помогают не только спорт и здоровое питание. Судя по тому, как смело Успенская появляется на светских мероприятиях в облегающих и открытых платьях, можно говорить о том, что она прибегала к липосакции спины, вставила импланты в область ягодиц и совсем недавно заменила импланты в груди.

Мотивацией для звезды служит не только желание дольше выступать на сцене и собирать полные залы, но и устроить свою личную жизнь. Любовь Успенская не скрывает, что планирует еще раз выйти замуж, и поэтому всерьез занялась своим внешним видом.