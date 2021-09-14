Секрет молодости Успенской: специалисты раскрыли ее пластические операции и процедуры косметологов
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Фото: Личный Instagram @uspenskayalubov_official
В свои 67 лет Успенская выглядит потрясающе и не только благодаря своей харизме. Но бывали случаи, когда папарацци заставали артистку не в лучшем виде — с отекшим лицом или со следами внешнего вмешательства, что свидетельствует об активной работе хирургов или косметологов. Согласно данным нового материала Passion.ru, Успенская регулярно делает золотые нити, которые необходимо обновлять каждые 1,5-2 года. Совершенно точно делала ринопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица.
Об использовании филлеров говорить даже не приходится — у Успенской очевидно увеличены губы и регулярно проводятся «уколы красоты», но к ним в современном мире часто прибегают все уважающие себя модные девушки.
Что касается вмешательств в тело — здесь артистке помогают не только спорт и здоровое питание. Судя по тому, как смело Успенская появляется на светских мероприятиях в облегающих и открытых платьях, можно говорить о том, что она прибегала к липосакции спины, вставила импланты в область ягодиц и совсем недавно заменила импланты в груди.
Мотивацией для звезды служит не только желание дольше выступать на сцене и собирать полные залы, но и устроить свою личную жизнь. Любовь Успенская не скрывает, что планирует еще раз выйти замуж, и поэтому всерьез занялась своим внешним видом.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram