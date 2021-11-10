Секрет раскрыт: психолог объяснил, почему брак Пугачевой и Галкина на самом деле не по любви

Максим Галкин и Алла Пугачева – претенденты на звание самых любящих супругов и прекрасных родителей, хотя их брак и вызывает много нареканий, ведь Примадонна намного старше своего мужа.

Не все, однако, готовы поверить в то, что между ними действительно такая идиллия, как они это демонстрируют.