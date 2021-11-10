Секрет раскрыт: психолог объяснил, почему брак Пугачевой и Галкина на самом деле не по любви
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Фото: @maxgalkin
Максим Галкин и Алла Пугачева – претенденты на звание самых любящих супругов и прекрасных родителей, хотя их брак и вызывает много нареканий, ведь Примадонна намного старше своего мужа.
Не все, однако, готовы поверить в то, что между ними действительно такая идиллия, как они это демонстрируют.
Такого же мнения придерживается и психолог Валентин Малиновский, который сообщил об этом «Экспресс-газете».
«Не думаю, что между ними была невероятная страсть. Но для большинства людей такая форма — из области фантастики. Лично я считаю, что договорной брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина — брак будущего. В скором времени такая форма будет распространенной», – заявил он.
Как бы то ни было, а есть те, кто точно выигрывает от такого брака – очаровательные двойняшки пары. За ними следит вся страна, восхищаясь их талантом. Дети учатся, играют, ходят в гости к друзьям и занимаются музыкой и творчеством – а Алла Борисовна и Максим Галкин показывают себя, как отличные и заботливые родители.