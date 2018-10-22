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«Сейчас я живу лучше, чем с папой»: дочь Даны Борисовой рассказала о жизни в семье отца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Даны Борисовой

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Полина Аксенова поддержала Дану Борисову в эфире шоу «Бородина против Бузовой».

Сегодня в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ дочь Даны Борисовой Полина Аксенова заступилась за мать и рассказала, как ей жилось с папой.

«Сейчас я живу лучше, чем с папой. Во-первых, я девочка, мне в принципе лучше с мамой жить. Во-вторых, мне там было не так уж комфортно. Я жила не совсем с папой, но еще с бабушкой и дедушкой. Мой папа делает не то, что он сам хочет, а то, что ему говорит делать бабушка. Я не против с ними общаться, но они все время на меня обижаются», — рассказала девочка.

Ранее журнал «СтарХит» сообщал, что Максим Аксенов даже однажды устроил серьезный скандал, когда Полина отказалась ехать с ним в Испанию, так как хотела остаться вместо поездки с матерью.

Послезавтра Дана Борисова отмечает год с момента окончания реабилитации. За все это время телезвезда не притрагивалась ни к запрещенным препаратам, ни к алкоголю.

«Дана как же расцвела!!!!!!!», «Вы шикарно выглядите!!!!», «Дана свеженькая такая, так держать», «Мне очень понравился этот эфир. Умничка так держать», «Добрый день Даночка! Вы такие счастливые! Ваша Полина очень красивая девочка! Будьте всегда счастливы», «Дана, какая же дочь у Вас красавица! Я не могла от неё взгляд оторвать», — комментируют подписчики недавний пост в блоге телезвезды.

Фото: instagram

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