«Сейчас я живу лучше, чем с папой»: дочь Даны Борисовой рассказала о жизни в семье отца

Сегодня в эфире шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ дочь Даны Борисовой Полина Аксенова заступилась за мать и рассказала, как ей жилось с папой.

«Сейчас я живу лучше, чем с папой. Во-первых, я девочка, мне в принципе лучше с мамой жить. Во-вторых, мне там было не так уж комфортно. Я жила не совсем с папой, но еще с бабушкой и дедушкой. Мой папа делает не то, что он сам хочет, а то, что ему говорит делать бабушка. Я не против с ними общаться, но они все время на меня обижаются», — рассказала девочка.