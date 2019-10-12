«Сегодня — за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отмечают годовщину со дня венчания

Анастасия Заворотнюк — один из главных ньюсмейкеров этой осени. Актриса, у которой диагностирована опухоль головного мозга, находится в одной из московских клиник. Пока члены семьи и официальные представители молчат о состоянии ее здоровья, в Сети появляются страшные слухи. Накануне в личном аккаунте Анастасии в Instagram появилось обращение к поклонникам и неравнодушным с просьбой не верить в ложь, публикуемую желтой прессой. А сегодня, 12 октября, там же выложено несколько фотографий в честь годовщины со дня венчания Анастасии и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева: «Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!».