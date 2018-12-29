«Сегодня я собой горжусь»: Анна Седокова купила большую квартиру

Конец года — отличное время для подведения итогов. 36-летняя певица Анна Седокова не стала исключением и рассказала подписчикам о подарке, который преподнесла сама себе в канун Нового года. «Сегодня я собой горжусь, сегодня я стала такой серьёзной. Сегодня у меня появилась своя большая квартира с нереальным видом! Квартира, на которую я заработала сама, и, правда, к ней ещё идёт ипотека, но с этим я точно справлюсь!».
Анна отметила, что процесс покупки жилья не обошелся без определенных трудностей: «Найти 30 процентов, вместо 9 за две недели , пройти через миллион испытаний, преодолеть тысячу и одну преграду, но все же сделать это! Когда-нибудь я напишу об этом в своей книге, но это будет чуть позднее. Впереди большой ремонт, много забот и если вы знаете, кто мне с этим может помочь (большие декор компании, дизайнеры , архитекторы) пишите мне, но это все уже в Новом Году! А сегодня Мама может мной гордиться ! Я сделала это ❤️Спасибо тем, кто был со мной и проходил этот квест. Живём дальше ! Привет 2019 🤗».
Напомним, у Анны Седоковой трое детей — 14-летняя Алина от брака с футболистом Валентином Белькевичем, 7-летняя Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским и годовалый Гектор, отцом которого является молодой бизнесмен Артем Комаров, отношения с которым Анна разорвала практически сразу после рождения сына.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram