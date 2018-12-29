«Сегодня я собой горжусь»: Анна Седокова купила большую квартиру

Напомним, у Анны Седоковой трое детей — 14-летняя Алина от брака с футболистом Валентином Белькевичем, 7-летняя Моника от брака с бизнесменом Максимом Чернявским и годовалый Гектор, отцом которого является молодой бизнесмен Артем Комаров, отношения с которым Анна разорвала практически сразу после рождения сына.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram