«Сегодня я не в форме»: «неприбранная» Юлия Барановская устроила жаркие танцы под шансон

«Сегодня я не в форме. Хотя...... не дождетесь. Колонка выжила. Всем отличного настроения», — написала она.

«Ох, как Юля зажигает», «По домашнему! Это так мило и душевно», «Вот что значит быть свободной женщиной! Что хочу, то и делаю! Восхищение, Юля», «Ахаха, здорово... я тоже дома люблю танцевать», «Полный класс!!!», «Бомбические танцы», «Юлечка!!!!! Вы лучшая», «Юля где берешь молодильные яблочки?», «Зажигалка», «Красотка», «Обожаю Вас! Вы чудесная», «Классная», «Вы в танцах», «Вот что значит, плясать от души», — комментируют восхищенные подписчики блога телезвезды.