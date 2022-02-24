«Сегодня произошло то, что не должно происходить никогда»: Меладзе — о ситуации на Украине

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил начало проведения специальной военной операции на Донбассе. Это заявление породило хаос в социальных сетях и побудило влиятельных личностей и звезд выразить свое мнение о событиях на Украине.

Популярный певец Валерий Меладзе призвал политических деятелей решить конфликт мирным путем: «Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. <…> Люди не должны погибать. Это нужно прекратить!»