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«Сегодня произошло то, что не должно происходить никогда»: Меладзе — о ситуации на Украине
Как и люди всего мира, взволнованный ситуацией на Украине Валерий Меладзе записал эмоциональное видеообращение к властям, в котором попросил прекратить военные действия. Певец заявил, что история когда-нибудь расставит все по своим местам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил начало проведения специальной военной операции на Донбассе. Это заявление породило хаос в социальных сетях и побудило влиятельных личностей и звезд выразить свое мнение о событиях на Украине.
Популярный певец Валерий Меладзе призвал политических деятелей решить конфликт мирным путем: «Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. <…> Люди не должны погибать. Это нужно прекратить!»
Напомним, что брат Валерия Константин Меладзе проживает в Киеве и является заслуженным деятелем искусств Украины.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram @meladzevalerian, Passion.ru