«Слова не нужны»: Юлия Высоцкая в день рождения мужа Андрея Кончаловского показала фотографии времен знакомства с ним

«Поздравляем вас с днем рождения родного человека», «Классные», «Юленька!От души поздравляю с днем рождения. Здоровья и вдохновения», - присоединились к поздравлениям подписчики.

Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году и стала его пятой женой. Супруг старше нее на 36 лет. У них есть двое детей: 20-летняя дочь Маша и 16-летний сын Петр.