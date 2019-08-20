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«Слова не нужны»: Юлия Высоцкая в день рождения мужа Андрея Кончаловского показала фотографии времен знакомства с ним

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Слайд, который
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Instagram
Режиссеру исполнилось 82 года.

20 августа режиссер Андрей Кончаловский отметил 82-й день рождения. Его супруга – актриса и телеведущая поздравила его с праздником в соцсети, но сделала это весьма сдержанно.

«Сегодня мой день», - написала она под совместными с мужем фотографиями. Некоторые кадры были сделаны во времена знакомства уже известного мастера кино и юной Юлии. Под постом Высоцкая поставила хэштеги #слованенужны, #кончаловский, #деньрождения.

«Поздравляем вас с днем рождения родного человека», «Классные», «Юленька!От души поздравляю с днем рождения. Здоровья и вдохновения», - присоединились к поздравлениям подписчики.

Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году и стала его пятой женой. Супруг старше нее на 36 лет. У них есть двое детей: 20-летняя дочь Маша и 16-летний сын Петр.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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