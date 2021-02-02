Седые волосы и морщины: как выглядит звезда 90-х Алисия Сильверстоун в наши дни
Фото: Getty Images
Алисия Сильверстоун начала карьеру рано: еще в школьные годы она стала сниматься для рекламы и играть в детских сериалах. Ее карьера пошла на взлет после того, как она снялась сразу в трех клипах группы Aerosmith — Cryin', Crazy и Amazing.
Алисия сыграла более чем в 60 фильмах и продолжает сниматься и сейчас. Правда, теперь в актрисе, предпочитающей естественную красоту, нетронутую скальпелем пластических хирургов, почти не узнать прежнюю красотку.
На днях папарацци засняли 44-летнюю Алисию Сильверстоун на прогулке с собакой. Актриса явно не рассчитывала попасть в объективы телекамер и вышла прогуляться в спортивных брюках, лонгсливе и кроссовках. Снимки знаменитости публикует издание Daily Mail.
На фото заметно, как постарела Сильверстоун: на ее лице заметно проглядывают морщины, а в волосах — седина. И хотя актриса регулярно занимается спортом, время не пощадило и ее фигуру.
Алисия Сильверстоун — приверженец всего натурального и ярая защитница прав животных. Она много лет придерживается веганской диеты, участвует в экологический акциях. Несколько лет назад организация PETA назвала Сильверстоун самой сексуальной веганкой.
В 2020 году вышло сразу четыре фильма с ее участием. Много времени Алисия проводит с сыном Беаром (по-английски пишется как «медведь», — прим. ред.) и развитию собственного бренда The Kind Life, рассказывающего о счастливой жизни и заботе о Земле.
Фото и видео: Instagram Алисии Сильверстоун, Getty Images, youtube-канал Aerosmith
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