Седые волосы и морщины: как выглядит звезда 90-х Алисия Сильверстоун в наши дни

Алисия Сильверстоун начала карьеру рано: еще в школьные годы она стала сниматься для рекламы и играть в детских сериалах. Ее карьера пошла на взлет после того, как она снялась сразу в трех клипах группы Aerosmith — Cryin', Crazy и Amazing.

Алисия сыграла более чем в 60 фильмах и продолжает сниматься и сейчас. Правда, теперь в актрисе, предпочитающей естественную красоту, нетронутую скальпелем пластических хирургов, почти не узнать прежнюю красотку.

На днях папарацци засняли 44-летнюю Алисию Сильверстоун на прогулке с собакой. Актриса явно не рассчитывала попасть в объективы телекамер и вышла прогуляться в спортивных брюках, лонгсливе и кроссовках. Снимки знаменитости публикует издание Daily Mail.