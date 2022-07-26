Седокова заговорила об испытаниях в отношениях с молодым мужем: «Пережили потери»

Анна Седокова призналась, что у нее в отношениях с мужем наступил тяжелый период. В своем микроблоге популярная исполнительница откровенно рассказала, через что им пришлось пройти в последнее время с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Последние два года были очень сложными для нашей семьи. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок… Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор…», — выдала все как на духу Седокова. Она также отметила, что пережить этот непростой период ей помогали дети. Она старается как можно больше времени проводить с наследниками и очень сожалеет, что раньше для нее на первом месте была работа и карьера. Так, например, ее старшей дочери Алине уже исполнилось 18 лет и только сейчас певица осознала свою неправоту, когда уделяла ей недостаточно внимания.

«Она уже взрослая, у нее своя жизнь. Ей 18 лет, почти все это время я недодавала ей любви, посвящала себя работе и творчеству, зарабатыванию и содержанию детей. Сейчас у меня есть возможность быть с Моникой и было бы странно, если бы я сейчас гастролировала, а не проводила время с ней», — подытожила Седокова.