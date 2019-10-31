Седокова в ботфортах, Кучера с подросшими сыновьями и другие звезды на премьере нового «Терминатора»

По сюжету, Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» выходит в российский прокат 31 октября. Купить билеты можно здесь.