Седокова в ботфортах, Кучера с подросшими сыновьями и другие звезды на премьере нового «Терминатора»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одними из первых увидели картину Анна Седокова, Евгения Малахова, Оскар Кучера, Павел Артемьев, Настасья Самбурская и многие другие знаменитости.
По сюжету, Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» выходит в российский прокат 31 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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