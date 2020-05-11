Сделала пластику? Юлия Барановская показала видео с повязкой на лице
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
34-летняя Юля Барановская с детьми добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Телеведущая делится с фолловерами фото и видео того, как они коротают время дома. В очередной раз Юлия показала, как прошло ее совместное с дочкой и сыновьями приготовление роллов. При этом в кадре Юлия была в необычной повязке.
Обычно подобные бандажи носят после хирургического вмешательства. Сделала ли Юлия пластическую операцию или заболела, осталось неизвестным.
Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина: 14-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.
При недавнем общении с подписчиками Юля призналась, что мечтает о еще одном малыше. Но есть ли у нее кандидат в отцы будущему ребенку, телеведущая не признается.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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