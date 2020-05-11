Сделала пластику? Юлия Барановская показала видео с повязкой на лице

34-летняя Юля Барановская с детьми добросовестно соблюдают режим самоизоляции. Телеведущая делится с фолловерами фото и видео того, как они коротают время дома. В очередной раз Юлия показала, как прошло ее совместное с дочкой и сыновьями приготовление роллов. При этом в кадре Юлия была в необычной повязке.