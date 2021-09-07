«Считали старой девой»: Елена Малышева честно рассказала об отношениях с мужчинами

Как признается сама Елена, это было связано с устоями времени: Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то, что детей не было, я была еще не замужем.

Тогда мама прилетела в Москву к дочери с большим желанием решить проблему и подошла к вопросу хитро. Как только она увиделась с дочерью в столице, воскликнула: «Доченька, какое счастье, что ты будешь жить со мной и с папой». После этих слов, Елена все поняла и позвонила папе: «Мама на мне крест поставила, да?», — честно спросила она родителя и папа признался, что он — точно нет. И добавил: «Доченька, а я – нет. Я уверен, что ты встретишь нужного человека», — заключил он.

В 26 лет так и произошло. В тот период Елена Малышева училась в аспирантуре. В университете попросили ее помочь освоиться в Москве талантливому студенту. Он оказался ее будущим мужем. Брак супругов длится уже 34 года. Елена Малышева подарила избраннику двух совместных детей. Старший сын ведущей проживает вместе с семьей в США.