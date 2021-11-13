1 мин.
Счастливые моменты: Костенко поделилась трогательным видео с новорожденным сыном
Две недели назад футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко снова стали родителями. У пары родился третий ребенок и долгожданный сын Алексей. Многодетная мама поспешила поделиться радостным событием в своем блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: @kostenko.94/Instagram
Костенко опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram, которое было снято во время первой фотосессии малыша. В нем появился не только новорожденный Алексей, но и старшие дочери супругов Милана и Ева. Анастасия называет период первых дней после рождения ребенка самым важным.
Дети Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
«У нас уже традиция — делать снимки в этом замечательном и скоротечном периоде. Как же он молниеносен. Когда смотрю на такие снимки Милашки и Евочки, то сразу вспоминаю этот сладкий младенческий аромат, который не передать в парфюмерных аккордах. Что-то на райском, если уж постараться описать. Девочки тоже обожают смотреть на себя, малюток», — подписала видео модель.
Фото и видео: Instagram