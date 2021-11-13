Счастливые моменты: Костенко поделилась трогательным видео с новорожденным сыном

«У нас уже традиция — делать снимки в этом замечательном и скоротечном периоде. Как же он молниеносен. Когда смотрю на такие снимки Милашки и Евочки, то сразу вспоминаю этот сладкий младенческий аромат, который не передать в парфюмерных аккордах. Что-то на райском, если уж постараться описать. Девочки тоже обожают смотреть на себя, малюток», — подписала видео модель.