Счастливые улыбки и заслуженные награды: Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч стали лауреатами премии BAFTA-2019

Бенедикт Камбербэтч получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за блестящую актерскую игру в сериале «Патрик Мелроуз» режиссера Эдварда Бергера, основанном на повестях Эдварда Сент-Обина. По сюжету, главный герой, богатый аристократ с кучей денег и пагубными пристрастиями, борется с травмирующими детскими воспоминаниями, связанными с жестоким обращением отца, и никак не может оставить их в прошлом, из-за чего порой становится невыносимым для окружающих и для самого себя. Проект был назван лучшим мини-сериалом, а также отмечен за сценарий и работу художника-постановщика.
Лучшей актрисой стала Джоди Комер, сыгравшая дерзкую и опасную девушку-киллера с русскими корнями в сериале «Убивая Еву». Сыгравшая в картине актриса Фиона Шоу получила премию за лучшую роль второго плана. Кроме того, сериал был назван лучшим драматическим проектом, а также был отмечен наградами за музыку и звук.
Третьим триумфатором стал сериал «Чрезвычайно английский скандал», который наградили за лучшие костюмы, монтаж, роль второго плана (Бен Уишоу) и режиссерскую работу Стивена Фрирза.
Текст: Роман Страстный
Фото: Global Look Press, Getty
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