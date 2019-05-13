Счастливые улыбки и заслуженные награды: Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч стали лауреатами премии BAFTA-2019

Бенедикт Камбербэтч получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за блестящую актерскую игру в сериале «Патрик Мелроуз» режиссера Эдварда Бергера, основанном на повестях Эдварда Сент-Обина. По сюжету, главный герой, богатый аристократ с кучей денег и пагубными пристрастиями, борется с травмирующими детскими воспоминаниями, связанными с жестоким обращением отца, и никак не может оставить их в прошлом, из-за чего порой становится невыносимым для окружающих и для самого себя. Проект был назван лучшим мини-сериалом, а также отмечен за сценарий и работу художника-постановщика.