logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Счастливые улыбки и заслуженные награды: Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч стали лауреатами премии BAFTA-2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч

Фото: Getty
В Лондоне прошла церемония вручения телепремии BAFTA. Главными героями вечера стали Джоди Комер и Бенедикт Камбербэтч, получившие награды за лучшие женскую и мужскую роли в сериалах.

Бенедикт Камбербэтч получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за блестящую актерскую игру в сериале «Патрик Мелроуз» режиссера Эдварда Бергера, основанном на повестях Эдварда Сент-Обина. По сюжету, главный герой, богатый аристократ с кучей денег и пагубными пристрастиями, борется с травмирующими детскими воспоминаниями, связанными с жестоким обращением отца, и никак не может оставить их в прошлом, из-за чего порой становится невыносимым для окружающих и для самого себя. Проект был назван лучшим мини-сериалом, а также отмечен за сценарий и работу художника-постановщика.

Лучшей актрисой стала Джоди Комер, сыгравшая дерзкую и опасную девушку-киллера с русскими корнями в сериале «Убивая Еву». Сыгравшая в картине актриса Фиона Шоу получила премию за лучшую роль второго плана. Кроме того, сериал был назван лучшим драматическим проектом, а также был отмечен наградами за музыку и звук.

Третьим триумфатором стал сериал «Чрезвычайно английский скандал», который наградили за лучшие костюмы, монтаж, роль второго плана (Бен Уишоу) и режиссерскую работу Стивена Фрирза.

Текст: Роман Страстный

Фото: Global Look Press, Getty

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой