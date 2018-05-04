Счастливые улыбки и необычная невеста: в Сети появились первые фото со свадьбы Амбарцума Кабаняна и Анны Бибичадзе

На днях в московском ресторане «Казбек» состоялась свадьба Амбарцума Кабаняна и Анны Бибичадзе. Поздравить молодоженов пришли художественный руководитель театра Мастерская Петра Фоменко, режиссер Евгений Каменькович, Полина и Ксения Кутеповы, Ирина Горбачёва, Вера Строкова, Роза Шмуклер, Александр Мичков, Наталия Коган, Вероника Федорова и другие.

Для церемонии и свадебного обеда невеста выбрала платья Ruban Haute Couture, а жених костюм Costume Code — на отвороте воротника пиджака красовалась надпись «Husband of The Queen».