Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек примерили свадебные образы для первого совместного выхода в свет

Возлюбленные не только выглядели как жених и невеста, но и вели себя соответствующе. Пара много обнималась и держалась за руки, не стесняясь никого вокруг. Похоже, в возобновившихся спустя 17 лет отношениях Бена и Дженнифер действительно все серьезно, и совсем скоро мы станем свидетелями самой красивой свадьбы западного шоу-бизнеса.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002 по 2004 год. Пара была помолвлена, но буквально за день до торжества неожиданно рассталась. Спустя 17 лет артисты решили, что их чувства не угасли, и дали своим отношениям еще один шанс.