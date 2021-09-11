Счастливые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек примерили свадебные образы для первого совместного выхода в свет
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Фото: Getty Images
Для выхода Дженнифер выбрала белое облегающее фигуру платье из кутюрной коллекции ливанского дизайнера Georges Hobeika. Высокий разрез на ноге и глубокое декольте, расшитое бриллиантами, идеально подчеркнуло стройную фигуру 52-летней певицы.
Georges Hobeika специализируется в основном на свадебных и вечерних платьях, цены на которые стартуют от нескольких тысяч долларов. Лопес дополнила свой образ украшениями от ювелирного дома Cartier, бриллиантовым клатчем и босоножками Jimmy Choo. Бен предпочел для выхода на дорожку черный классический смокинг с бабочкой.
Возлюбленные не только выглядели как жених и невеста, но и вели себя соответствующе. Пара много обнималась и держалась за руки, не стесняясь никого вокруг. Похоже, в возобновившихся спустя 17 лет отношениях Бена и Дженнифер действительно все серьезно, и совсем скоро мы станем свидетелями самой красивой свадьбы западного шоу-бизнеса.
Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002 по 2004 год. Пара была помолвлена, но буквально за день до торжества неожиданно рассталась. Спустя 17 лет артисты решили, что их чувства не угасли, и дали своим отношениям еще один шанс.
Фото и видео: Getty Images, Instagram