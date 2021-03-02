Счастливые Айза Долматова с Олегом Майями, стильные Григорий Лепс и Джиган на открытии фитнес-клуба

Проект сети инновационных фитнес-клубов появился в одном из самых прогрессивных районов Москвы — на Ленинградском проспекте. Звезды собрались, чтобы посмотреть на других и показать себя во всей красе. Они активно позировали фотографам, подогревая интерес журналистов и гостей мероприятия.

Звезды насладились насыщенной программой. Их ждали выступление водного балета Queenofwater с мастерами спорта и чемпионами по синхронному плаванию, танцевальный номер от чемпионов мира по европейской программе бальных танцев Валерия и Натальи Павловых. Кроме того, организаторы включили в программу спортивные конкурсы и лотерею с приятными призами. Послушать звезды могли музыку DJ Miller.