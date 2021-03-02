Счастливые Айза Долматова с Олегом Майями, стильные Григорий Лепс и Джиган на открытии фитнес-клуба
Фото: Пресс-служба Crocus Fitness
Проект сети инновационных фитнес-клубов появился в одном из самых прогрессивных районов Москвы — на Ленинградском проспекте. Звезды собрались, чтобы посмотреть на других и показать себя во всей красе. Они активно позировали фотографам, подогревая интерес журналистов и гостей мероприятия.
Звезды насладились насыщенной программой. Их ждали выступление водного балета Queenofwater с мастерами спорта и чемпионами по синхронному плаванию, танцевальный номер от чемпионов мира по европейской программе бальных танцев Валерия и Натальи Павловых. Кроме того, организаторы включили в программу спортивные конкурсы и лотерею с приятными призами. Послушать звезды могли музыку DJ Miller.
Фото: Пресс-служба Crocus Fitness
Красную ленту разрезал российский и азербайджанский певец, а по совместительству первый вице-президент Crocus Group и создатель сети Crocus Fitness Эмин Агаларов. Для торжественного события он выбрал стиль casual. На нем были темно-синие джинсы, кардиган и шарф. Поздравить с открытием фитнес-клуба пришел певец Григорий Лепс. Он помог Агаларову разрезать красную ленту. Знаменитость был в джинсах, пиджаке, светлой футболке и фирменных очках с красным стеклом.
Фото: Пресс-служба Crocus Fitness
Певец Денис Клявер, как и многие другие знаменитости, позировал возле стены с живыми растениями. Его образ также в стиле casual состоял из джинсов, белой водолазки, бежевого пальто и обуви.
Фото: Пресс-служба Crocus Fitness
Актер Андрей Бурковский пришел на мероприятие вместе с супругой Ольгой. Она выбрала для посещения фитнес-клуба серые брюки и белый верх. Муж предпочел коричневые брюки и темный пуловер.
Фото: Пресс-служба Crocus Fitness
Счастливые Айза Долматова и ее возлюбленный Олег Майями выглядели гармонично, оба предпочли современную молодежную классику — на ней были бежевые обтягивающие брюки и широкая кофта, на нем — коричневые штаны и черная куртка с капюшоном. Оба выбрали для мероприятия удобные и модные кроссовки. Кроме того, увидеть новый клуб пришли Джиган, Влад Соколовский, Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, Люся Чеботина, Дмитрий Колдун. Кроме того, мероприятие посетили Андрей Бурковский, Артем КИД, Assamuel, Idris&Leos, Стас Костюшкин, Брендон Стоун, Саша Орлов, Эмма М, MAKSIUTA, RealZik, Надин Серовски, Никита Лушников, Ярослав Святославский, Алена Жигалова, группа NLO и многие другие.
Фото: пресс-служба Crocus Fitness
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