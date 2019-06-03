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«Счастливое семейство»: Виктория Бекхэм вместе с детьми и супругом отдыхает в Майами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Бекхэм

Фото: Instagram
Семья провела вместе целую неделю.

Семья Бекхэм известна во всем мире: кто-то влюблен в футбол, кто-то в моду, а некоторые просто с удовольствием следят за звездами и их детьми. Уже 20 лет Виктория и Дэвид Бекхэм счастливы в браке и являются родителями четырех замечательных детей: сыновей Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочери Харпер Севен.

Сначала большая семья жила в Лос-Анджелесе, однако в 2013, спустя два года после рождения малышки Харпер, Бекхэмы перебрались в туманный и дождливый Лондон. Поклонников это не удивило: Виктория и Дэвид родились в Англии, поэтому спустя много лет просто вернулись домой.

Однако это не значит, что семья позабыла о любимой Америке, в которой жила много лет: конец весны и начало лета Бекхэмы провели все вместе в Майами, греясь в теплых солнечных лучах и купаясь в бассейнах. Очевидно, путешествие получилось настолько насыщенным и домашним, что каждый член семьи, кроме Бруклина, который не является активным пользователем своего микроблога, опубликовал в инстаграме одну и ту же фотографию.

На ней все Бекхэмы стоят рядом, улыбаются, да и в целом выглядят как самая обычная семья, которая вместе выбралась на недельку отдохнуть. Общие фото, если это не официальные мероприятия, в семье встречаются редко — во всяком случае, их не публикуют в Сети, и возможно именно поэтому новый снимок так ценен и важен для каждого Бекхэма.

Поклонники тоже оценили счастливую семью и воодушевленно написали сотни комментариев под публикацией: «Замечательная семья! Храни вас Господь», «Вы очень красивые», «Оставайтесь такими же счастливыми», «Какие вы замечательные!», «Очень люблю вашу семью», «Это счастье — иметь большую семью» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube / Vogue Russia

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