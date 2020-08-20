Счастливая, задорная: Агата Муцениеце устроила энергичные танцы в тапочках и платье-рубашке
Фото: Starface
Агата Муцениеце активно ведет страницу в Instagram. Подписчикам она рассказывает о всех событиях дня и своих переживаниях. В сториз актрисы появилось видео с ее задорными танцами. Агата «зажгла» с подругой на улице. В пляс Муцениеце пустилась в лаконичном голубом платье-рубашке, в носках и тапочках.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне 2020 года после 10 лет отношений. Актриса решилась на разрыв с мужем, хотя продолжала признаваться ему в любви. Во время самоизоляции Агата обвинила Павла в алкоголизме и рукоприкладстве. Оба бывших супруга тяжело переживали расставание: Агата плакала и говорила, что ей очень тяжело, а Павел недавно признался, что развод выбил его из колеи.
После развода Прилучный и Муцениеце вместе растят детей — Тимофея и Мию.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Starface
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