Счастливая, задорная: Агата Муцениеце устроила энергичные танцы в тапочках и платье-рубашке

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в июне 2020 года после 10 лет отношений. Актриса решилась на разрыв с мужем, хотя продолжала признаваться ему в любви. Во время самоизоляции Агата обвинила Павла в алкоголизме и рукоприкладстве. Оба бывших супруга тяжело переживали расставание: Агата плакала и говорила, что ей очень тяжело, а Павел недавно признался, что развод выбил его из колеи.

После развода Прилучный и Муцениеце вместе растят детей — Тимофея и Мию.