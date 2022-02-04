Счастливая, с щечками: Ляйсан Утяшева показала, как выглядела незадолго до рождения дочери

Ляйсан Утяшева уже десять лет счастлива в браке с Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей. Сейчас их сыну Роберту 8 лет, а дочке Софии — 6. После родов Ляйсан не расслаблялась, активно тренировалась, чтобы вернуть прежнюю спортивную форму. И вернуть фигуру она смогла всего через месяц после рождения детей.

В Instagram спортсменка опубликовала трогательный снимок 2015 года, показав, как она выглядела незадолго до рождения дочери. На фото Ляйсан играет с сыном Робертом.