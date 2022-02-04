Счастливая, с щечками: Ляйсан Утяшева показала, как выглядела незадолго до рождения дочери
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ляйсан Утяшева уже десять лет счастлива в браке с Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей. Сейчас их сыну Роберту 8 лет, а дочке Софии — 6. После родов Ляйсан не расслаблялась, активно тренировалась, чтобы вернуть прежнюю спортивную форму. И вернуть фигуру она смогла всего через месяц после рождения детей.
В Instagram спортсменка опубликовала трогательный снимок 2015 года, показав, как она выглядела незадолго до рождения дочери. На фото Ляйсан играет с сыном Робертом.
Фото: instagram/ liasanutiasheva
Теледива поделилась, что любит пересматривать старые фотографии с детьми и мужем. Они помогают ей настроиться на позитив. Пользователи Instagram тоже любят наблюдать за жизнью семьи Ляйсан и Павла. Под последним постом Утяшевой, посвященном супругу и детям, поклонники оставили много позитивных комментариев. Среди них: «Счастья вам и процветания», «Какие вы классные! Люблю вас», «Очень приятно на вас смотреть», «Вы крутышки. Сила в женщине. Паша, тебе повезло с принцессой».
Фото: instagram/ liasanutiasheva
Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали мужем и женой в сентябре 2012 года. А уже 14 мая 2013 года на свет появился их первенец. Резидент Comedy Club после свадьбы с башкирской красавицей остепенился и стал верным мужем и любящим отцом.
Через два года после рождения сына, в мае 2015 года, Ляйсан родила второго ребенка. Девочку назвали Софией. Пара не скрывает детей, но их лица стараются лишний раз не показывать. Каждая фотография Роберта и Софии моментально разлетается по социальным сетям. Подписчики не устают замечать, что дети очень похожи на папу.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press