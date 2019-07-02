Счастливая Пугачева и радостные дети: Галкин показал первый день отпуска в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали отдыхать в Юрмалу. Юморист показал в Instagram, как радовалась его семья после приезда на берегу Рижского залива.

«Поздоровались с морем», - написал Максим. В ролике счастливая Алла Борисовна говорит, что ей приятно с любимым другом и детьми оказаться здесь.