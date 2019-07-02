Счастливая Пугачева и радостные дети: Галкин показал первый день отпуска в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали отдыхать в Юрмалу. Юморист показал в Instagram, как радовалась его семья после приезда на берегу Рижского залива.
«Поздоровались с морем», - написал Максим. В ролике счастливая Алла Борисовна говорит, что ей приятно с любимым другом и детьми оказаться здесь.
Первым на видео отреагировал Игорь Николаев, который долгое время зазывал семью Галкина в Юрмалу. «С приездом», - написал композитор. «До встречи!», - ответил в соцсети Максим Галкин.
Поклонник звездного семейства написали, что видео получилось очень веселым и добрым и его можно пересматривать по сто раз.
Вечером того же дня Максим Галкин выложил видео с закатом. В ролике звучит романтическая песня, а юморист снимает природу, одновременно управляя велосипедом.
Максим Галкин и Алла Пугачева ездят в Юрмалу регулярно. Здесь у них живет подруга – певица Лайма Вайкуле и другие представители творческой интеллигенции. Здесь же проводит отпуск с семьей и композитор Игорь Николаев.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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