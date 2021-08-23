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После примирения с дочерью Любовь Успенская буквально сияла от счастья в Сочи

«Королева русского шансона» скромно появилась на красной дорожке «Новой волны» блестящем платье цвета платины. В рамках творческого вечера Николая Баскова артисты дуэтом исполнили душевную песню о любви (а других любимица публики и не поет).
После примирения с дочерью Любовь Успенская буквально сияла от счастья в Сочи

Любовь к блеску, роскоши и эпатажным проявлениям — визитная карточка Успенской, она многие годы будто старается соответствовать строкам из своей же песни: «А я живу красивая, как я хочу!» Поэтому журналистам так странно было видеть артистку без привычного желания громко заявить о себе. Для выступления певица выбрала сияющий наряд в духе старого Голливуда с классическим приталенным силуэтом. На шее Успенская "пригрела" драгоценную змею и дополнила образ туфлями на небольшой шпильке.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская позирует после выступления

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Успенская выглядела откровенно счастливой и умиротворенной, видимо, сказывается спокойное психологическое состояние — после долгих тяжб, ссор и лечения дочери все наконец пришло в норму.

Недавно артистка делилась с подписчиками в Instagram: «Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывает мне поддержку, дарит любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете», — писала она.

Кроме того, Любовь Успенская намекнула поклонникам, что готова к реализации новых творческих проектов. Мир и гармония в семье дают ей для этого силы.

Фото: Instagram, Rambler, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram

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