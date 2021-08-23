После примирения с дочерью Любовь Успенская буквально сияла от счастья в Сочи

Недавно артистка делилась с подписчиками в Instagram: «Сегодня я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывает мне поддержку, дарит любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернется, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери — это самая большая сила на свете», — писала она.

Кроме того, Любовь Успенская намекнула поклонникам, что готова к реализации новых творческих проектов. Мир и гармония в семье дают ей для этого силы.