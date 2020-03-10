Счастливая Ксения Собчак показала растяжку на пляже

«Хоба!», «Волочкова этого не переживет», «Походу Волочкова что-то особое знает о курсе рубля, раз постоянно сидит на шпагате», «Догнала Волочкову», — написали Ксении в комментариях.

Недавно Собчак высказывалась о коронавирусе. Ксения призналась, что из-за опасения эпидемии и паники запаслась продуктами на полгода вперед.