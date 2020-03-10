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Счастливая Ксения Собчак показала растяжку на пляже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram

Телеведущая опубликовала солнечное фото в Instagram, но в подписи к снимку затронула серьезную тему.

Ксения Собчак опубликовала в социальной сети фотографию из одного из своих отпусков. В кадре она позирует на пирсе на фоне моря — с поднятой в растяжке ногой. Ксения часто привлекает внимание публики провокационными снимками к серьезным темам. Так же она сделала и в этот раз, высказавшись на тему падения курса рубля.

«Хоба!», «Волочкова этого не переживет», «Походу Волочкова что-то особое знает о курсе рубля, раз постоянно сидит на шпагате», «Догнала Волочкову», — написали Ксении в комментариях.

Недавно Собчак высказывалась о коронавирусе. Ксения призналась, что из-за опасения эпидемии и паники запаслась продуктами на полгода вперед.

Фото и видео: Instagram

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