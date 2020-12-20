«Счастливая красавица»: Стефания Маликова показала милые кадры

Для выхода в свет знаменитая блондинка выбрала яркий и уютный аутфит. Она надела фиолетовое трендовое пальто, которое называется Barashek-Style и светло-голубые джинсы, дополнил образ объемный молочный шарф, в который Стеша нежно укуталась и желтая мини-сумочка.

Поклонники инстазвезды пришли в восторг от новой фотосессии. В комментариях дочь знаменитого артиста осыпали комплиментами. «Красавица! Волосы шикарные, как у мамы», «Улыбашка! Очаровашка!», «Какая ты красивая, девушка прелесть» — пишут пользователи Сети.

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