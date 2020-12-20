«Счастливая красавица»: Стефания Маликова показала милые кадры
Фото: @steshamalikova / Instagram
Стефания Маликова посетила ГУМ-Каток на Красной площади. Юная красавица сделала несколько кадров, на которых предстала перед подписчиками в прекрасном и счастливом настроении. Девушка улыбается прямо в камеру и демонстрирует очаровательную и лучезарную улыбку. Инстадива сделала естественный макияж и шикарную объемную укладку.
Для выхода в свет знаменитая блондинка выбрала яркий и уютный аутфит. Она надела фиолетовое трендовое пальто, которое называется Barashek-Style и светло-голубые джинсы, дополнил образ объемный молочный шарф, в который Стеша нежно укуталась и желтая мини-сумочка.
Поклонники инстазвезды пришли в восторг от новой фотосессии. В комментариях дочь знаменитого артиста осыпали комплиментами. «Красавица! Волосы шикарные, как у мамы», «Улыбашка! Очаровашка!», «Какая ты красивая, девушка прелесть» — пишут пользователи Сети.
А вам понравилось фото Стефании Маликовой? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @steshamalikova / Instagram
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