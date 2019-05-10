Счастливая или замученная? Пользователи Сети обсуждают новое видео Саши Савельевой

27 марта певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов стали родителями — в одном из московских роддомов на свет появился долгожданный сын пары. По примеру многих коллег по цеху новоиспеченная мама не стала засиживаться в декрете и вернулась к работе спустя полтора месяца после рождения малыша. В блоге солистки группы «Фабрика» появилось видео, снятое в студии продюсера Игоря Матвиенко.
Некоторые подписчики раскритиковали внешний вид 35-летней Саши: «Такая замученная мда нелегко пока ребенок не подрастёт, невысыпания, кормление и т.д.», «Какая страшная и грязная какая то , ужас , ещё и старая , одета как бомж», «Вы что не выспались?», «Можно было хоть просто расчёской пройтись по волосам», «Несчастная изможденная леди». Но большинство комментаторов встали на защиту певицы: «Вы как будто другая! Материнство Вас красит», «Как можно быть такой красивой», «Красавица даже без косметики», «Красотка,как бы уставшая)), очень красиво и натурально», «Саша, как же ты красиво взрослеешь или это материнство?!», «Сашенька, какая же ты хорошенькая!».
А что вы скажете по этому поводу?
Больше о долгожданной беременности Саши Савельевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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