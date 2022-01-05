Счастливая и несвободная: МакSим намекнула на тайные отношения

1 января певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram неоднозначный пост. «И как всегда под Новый год красивое расставание! "Прощай, кошка!" Прощай, прощай отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять "в ту же реку" но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» — написала МакSим. После слова «прощай» поклонники тут же решили, что певица рассталась с возлюбленным.

Многие из них решили, что речь идет об ее бывшем молодом человеке — Антоне Петрове. «Антон Марину так называет — "кошка"», — написал один из подписчиков. Мужчина является отцом ее младшей дочери.

Все эти догадки и домысли дошли и до самой Максимовой, на что она поспешила дать ответ. «Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста. Спешу заверить, что к ранее известным в интернете или обсуждаемым в прессе именам он никакого отношения не имеет», — написала она.

Однако ничего подозрительного в ее обращении быть не могло, если бы не окончание ее текста. «То, что происходит в моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может», — заявила певица, чем намекнула на то, что сердце ее все же занято любимым мужчиной.