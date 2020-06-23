Счастливая Глафира Тарханова похвасталась новой прической: «Взрыв на макаронной фабрике!»

36-летняя Глафира Тарханова — востребованная актриса и модель. Она часто радует подписчиков в Instagram новыми образами и перевоплощениями. В очередной раз Глафира опубликовала фото, в которых похвасталась своей новой прической — пышными кудрями.

«Почувствуйте мой восторг. Взрыв на макаронной фабрике! У меня от природы прямые волосы, с детства бигуди, папильотки, плойки (щипцы) и др. и пр. мои друзья. Т.к. я люблю кудри, такие или более крупные. Может, поэтому у меня кудрявый муж? Который тщательно зачесывает свои мокрые кудри и выпрямляет их каждый день», — подписала актриса фото.