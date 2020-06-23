Счастливая Глафира Тарханова похвасталась новой прической: «Взрыв на макаронной фабрике!»
Фото: Instagram Глафиры Тархановой
36-летняя Глафира Тарханова — востребованная актриса и модель. Она часто радует подписчиков в Instagram новыми образами и перевоплощениями. В очередной раз Глафира опубликовала фото, в которых похвасталась своей новой прической — пышными кудрями.
«Почувствуйте мой восторг. Взрыв на макаронной фабрике! У меня от природы прямые волосы, с детства бигуди, папильотки, плойки (щипцы) и др. и пр. мои друзья. Т.к. я люблю кудри, такие или более крупные. Может, поэтому у меня кудрявый муж? Который тщательно зачесывает свои мокрые кудри и выпрямляет их каждый день», — подписала актриса фото.
«Как делали кудряшки? Уж очень они красиво смотрятся на вас», «Глашенька, какая ты солнечная! Тебе очень идет!», «Синтетические кудри вам идут!», «Какая же ты красавица. И кудри такие очень идут», «Татушка у вас на груди, Глаша, просто прелесть!», «Взрыв на макаронной фабрике для красивой женщине к лицу», «Очень красиво, и блузка красивая, тоже такую хочу», «Очень идут кудряшки. Мне кажется, они вас молодят...», «Прекрасная женщина хороша в любом образе, люблю кудри», «Глаша — красавица», — написали актрисе в комментариях под фото.
А вам понравилось преображение Глафиры?
Фото и видео: Instagram Глафиры Тархановой
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