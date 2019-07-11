Счастливая Алла Пугачева и радостные дети: Максим Галкин показал новый семейный портрет

Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько дней отдыхают в Юрмале. Там артисты общаются с друзьями, ходят в гости к Игорю Николаеву, Лайме Вайкуле и другим артистам. Не забывают Галкин и Пугачева и про родительские обязанности – Гарри и Лиза развлекаются вовсю.
Максим Галкин регулярно делится с подписчиками семейными фото и смешными видео с детьми. И интерес к его Instagram растет с каждым днем. Количество фолловеров телеведущего перевалило за 6 млн человек.
По этому поводу Максим опубликовал новый семейный портрет со счастливыми Аллой Борисовной и детьми и поблагодарил поклонников за поддержку.
«Передаем вам, дорогие подписчики, горячий привет! Еще два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: "Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору" Теперь же: "Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!" И это здорово: каналы общения меняются, а связь остается! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех! " Спасибо за интерес!», - написал артист (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Поздравляю, у тебя прекрасный Инстаграм и адекватные подписчики!!!» - отметилась Алика Смехова. «красивая семья! Будьте счастливы!», - пожелал Арман Давлетьяров.
«Алла Борисовна с каждым днем все краше. вот бы в ее годы так же выглядеть. А у кого нибудь есть рецепт фирменный как Алла Борисовна готовит»,
«Вы такие классные люди,что если была возможность смотреть за вами 24 часа думаю все бы смотрели))))! Я вас обожаю и люблю, достойные и интелегентные , талантливые люди»,
«Добра и счастья вашей семье», - пожелали поклонники Галкина и Пугачевой.
А вам нравится Instagram Максима?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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