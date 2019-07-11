Счастливая Алла Пугачева и радостные дети: Максим Галкин показал новый семейный портрет

Максим Галкин регулярно делится с подписчиками семейными фото и смешными видео с детьми. И интерес к его Instagram растет с каждым днем. Количество фолловеров телеведущего перевалило за 6 млн человек.

По этому поводу Максим опубликовал новый семейный портрет со счастливыми Аллой Борисовной и детьми и поблагодарил поклонников за поддержку.