«Счастье видеть семью вместе»: Эвелина Бледанс показала редкое фото сыном и бывшим мужем

Младшему сыну актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Семену 7 лет. Он родился особенным ребенком. Родители развелись через несколько лет после появления мальчика на свет. Но Эвелина и режиссер Александр Семин сохранили дружеские отношения ради сына. Отец участвует в его жизни и проводит с мальчиком все свободное время.

В Instagram Эвелина опубликовала фото с совместной прогулки Семы с обоими родителями. Подобные снимки появляются на ее странице редко.