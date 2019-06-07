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«Счастье видеть семью вместе»: Эвелина Бледанс показала редкое фото сыном и бывшим мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эвелина и Сема

Фото: Instagram
После развода супруги сохранили нормальные отношения ради маленького Семы.

Младшему сыну актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Семену 7 лет. Он родился особенным ребенком. Родители развелись через несколько лет после появления мальчика на свет. Но Эвелина и режиссер Александр Семин сохранили дружеские отношения ради сына. Отец участвует в его жизни и проводит с мальчиком все свободное время.

В Instagram Эвелина опубликовала фото с совместной прогулки Семы с обоими родителями. Подобные снимки появляются на ее странице редко.

Эвелина с сыном и бывшим мужем

Фото: Instagram

«Какое же счастье видеть всю семью вместе!Сёмочка,наш любимый мальчик, самый Счастливый на ЗЕМЛЕ!!!Низкий Поклон Вам,ребята за то,что Вы Единомышленники!!!Вы своим примером свернули Глыбу,открыли железный занавес для миллионов родителей Солнечных Деток!,

«счастья и здоровья!!!»,

«Хорошо так смотритесь вместе!»,

«Эвилина вы класс, вы очень многое делаете для сына! И для многих других детей! Пускай Господь! Хранит вас! Вы человек от бога! Вашему сыну желаю здоровье счастья, удачи», - пожелали подписчики Эвелины (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Эвелина играет с Семой

С Семой занимается не только мама, стараясь всесторонне развивать его, но и папа с бабушкой. Мама Александра Семина знает подход к ребенку, потому что много лет работает в детском саду.

«Молодцы, Сёма - умничка, а БАБУШКА - с большой буквы», «Семушка — отличник!!! И бабушка умница», - умиляются занятиям мальчика поклонники Эвелины.

Эвелины Бледанс есть еще и старший сын – 24-летний Николай. Парень живет в Израиле с 2012 года.

А вы могли бы сохранить хорошие отношения с бывшим супругом после развода?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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