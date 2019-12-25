Счастье в кругу семьи: как отметили Рождество Бекхэмы, Ева Лонгория, Деми Мур и другие знаменитости

Страницы в Instagram многих знаменитостей пополнились фотографиями с празднования Рождества. Кто-то показал, как готовился к главной ночи года, кто-то поделился снимками в праздничной одежде, кто-то похвалился убранством дома. Но через фотографии каждого чувствовалась атмосфера праздника, который знаменитости предпочли провести в кругу семьи.

Виктория Бекхэм показала в сториз, как готовила рождественское печенье, а вся семья — праздничные открытки с пожеланиями. После на ее странице появилась фотография с любимыми мужчинами: мужем Дэвидом Бекхэмом и сыновьями — Крузом, Бруклином и Ромео.