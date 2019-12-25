Счастье в кругу семьи: как отметили Рождество Бекхэмы, Ева Лонгория, Деми Мур и другие знаменитости
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Страницы в Instagram многих знаменитостей пополнились фотографиями с празднования Рождества. Кто-то показал, как готовился к главной ночи года, кто-то поделился снимками в праздничной одежде, кто-то похвалился убранством дома. Но через фотографии каждого чувствовалась атмосфера праздника, который знаменитости предпочли провести в кругу семьи.
Виктория Бекхэм показала в сториз, как готовила рождественское печенье, а вся семья — праздничные открытки с пожеланиями. После на ее странице появилась фотография с любимыми мужчинами: мужем Дэвидом Бекхэмом и сыновьями — Крузом, Бруклином и Ромео.
Певица Ферги провела рождественский вечер с 6-летним сыном Акселом и мамой.
Деми Мур с присущим ей чувством юмора опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на фоне украшенного камина с огромными ложкой и вилкой. «К рождественскому ужину готова», — написала актриса.
Фото: Instagram
Александр Овечкин с женой Анастасией побывал на рождественском ужине, который устроил президент США Дональд Трамп.
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория, которая воспитывает годовалого сына, показала танцы своего малыша под елкой.
Кайли Дженнер выбрала family look с дочерью для праздника. Свой наряд молодая миллиардерша сравнила с рождественской елью.
Актеры Кетрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с детьми встретили Рождество в Африке, откуда прислали видеобращение для своих поклонников.
Мэрайа Кери показала в социальной сети снежные забавы с дочерью и сыном.
Православные христиане отметят Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Фото и видео: Instagram
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