Сегодня сыну актера Григорию исполнилось 18 лет.

Несмотря на вечную улыбку, обаятельный Игорь Верник практически никогда не говорит о личной жизни. Лишь недавно в одном из интервью актер сообщил, что живет со своим 18-летним сыном Гришей. Это связано с тем, что младший Верник пошел по стопам именитых родственников и поступил в школу-студию МХАТ, неподалеку от которой живет Игорь. Сегодня Григорий отмечает день рождения и в честь этого события Игорь поделился со своими подписчиками редкими семейными фотографиями.