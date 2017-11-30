«Счастье мое, гордость моя»: Игорь Верник показал редкие фотографии своей семьи
Несмотря на вечную улыбку, обаятельный Игорь Верник практически никогда не говорит о личной жизни. Лишь недавно в одном из интервью актер сообщил, что живет со своим 18-летним сыном Гришей. Это связано с тем, что младший Верник пошел по стопам именитых родственников и поступил в школу-студию МХАТ, неподалеку от которой живет Игорь. Сегодня Григорий отмечает день рождения и в честь этого события Игорь поделился со своими подписчиками редкими семейными фотографиями.
«Гришуля, сын мой , счастье моё, гордость моя, с Днём Рождения, с 18 летием!!», — подписал одну из старых фотографий актер. «С Днём Рождения, Гриша! Любимый сын наш, будь счастлив!!», — гласит подпись под другим снимком.
Несмотря на то, что Игорь Верник развелся с мамой Григория Марией еще в 2009 году, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Если верить слухам, сердце главного донжуана отечественного кино сейчас свободно.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram