«Счастье любит тишину»: Бузова заинтриговала снимком в свадебном платье

Ольга Бузова умеет и любит эпатировать публику. Вчера вечером певица поделилась снимком... в свадебном платье. Более того, звезда оставила к посту загадочную подпись, в которой намекнула, что в ее личной жизни наступили перемены.

«Жизнь такая непредсказуемая... все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю❤️ #счастьелюбиттишину», — заявила Ольга.