«Счастье любит тишину»: Бузова заинтриговала снимком в свадебном платье

Ольга Бузова умеет и любит эпатировать публику. Вчера вечером певица поделилась снимком... в свадебном платье. Более того, звезда оставила к посту загадочную подпись, в которой намекнула, что в ее личной жизни наступили перемены.
«Жизнь такая непредсказуемая... все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю❤️ #счастьелюбиттишину», — заявила Ольга.
Фолловеры поющей телеведущей поспешили выразить свое удивление: «Я думала что не доживу до этого события», «Как то она это все быстро. Из-за чего?», «Если это правда, будь самой счастливой! Храни свою любовь и пусть Господь сохранит!», «Как хорошо нежно. Ну ведь можешь когда хочешь» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Впрочем, часть поклонников решили, что Ольга находилась на съемках нового клипа или же проекта «Холостячка», в рамках которого как раз и примерила свадебное платье. Сама знаменитость пока хранит молчание и не комментирует информацию.
Фото: Instagram