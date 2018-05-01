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«Счастье любит тишину»: Бузова заинтриговала снимком в свадебном платье

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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32-летняя Ольга Бузова очень удивила поклонников, выложив в свой микроблог фото в подвенечном наряде.

Ольга Бузова умеет и любит эпатировать публику. Вчера вечером певица поделилась снимком... в свадебном платье. Более того, звезда оставила к посту загадочную подпись, в которой намекнула, что в ее личной жизни наступили перемены.

«Жизнь такая непредсказуемая... все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю❤️ #счастьелюбиттишину», — заявила Ольга.

Фолловеры поющей телеведущей поспешили выразить свое удивление: «Я думала что не доживу до этого события», «Как то она это все быстро. Из-за чего?», «Если это правда, будь самой счастливой! Храни свою любовь и пусть Господь сохранит!», «Как хорошо нежно. Ну ведь можешь когда хочешь» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, часть поклонников решили, что Ольга находилась на съемках нового клипа или же проекта «Холостячка», в рамках которого как раз и примерила свадебное платье. Сама знаменитость пока хранит молчание и не комментирует информацию.

Фото: Instagram

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