«Счастье»: Козловский привез годовалую дочь от Зуевой в Россию?
Актер и режиссер Данила Козловский поделился свежим трогательным кадром с дочерью Одой Валентиной. Через месяц девочке исполнится полтора года. И, похоже, девочка постепенно привыкает к возобновившему общение с ней звездному отцу: на фото малышка прижимается к папе. «Счастье», — лаконично подписал снимок 36-летний актер.
Фото: Instagram
Судя по пейзажу на фоне, актер после отдыха с дочерью на море привез ее в Россию. В пользу этой версии говорит и тот факт, что мама девочки Ольга Зуева, с которой она живет в США, давно не делилась снимками с малышкой.
Ольга Зуева и Данила Козловский встречались около 5 лет, а расстались год назад после рождения общей дочери. Пандемия сделала невозможными для актера встречи с дочерью. Недавно артист признался, что очень скучал по ней в это время. Также он взял на себя всю вину за расставание с Ольгой Зуевой, заявив, что она не заслуживала такого отношения с его стороны.
Фото и видео: Instagram; East News
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