«Счастье»: Козловский привез годовалую дочь от Зуевой в Россию?

Ольга Зуева и Данила Козловский встречались около 5 лет, а расстались год назад после рождения общей дочери. Пандемия сделала невозможными для актера встречи с дочерью. Недавно артист признался, что очень скучал по ней в это время. Также он взял на себя всю вину за расставание с Ольгой Зуевой, заявив, что она не заслуживала такого отношения с его стороны.