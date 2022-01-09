Сценарист сериала «Марш Турецкого» Леонид Казаков скончался на 68-м году жизни

Ночью первого января в полицию поступило сообщение о смерти Леонида Казакова, но известно об этом стало только сейчас. «Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова. Мужчина скончался у себя дома, в квартире на улице Цюрупы в Москве. Тело Леонида Вячеславовича было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», — сообщили сотрудники правоохранительных органов KP.RU.

Друг оператора актер Александр Бурцев рассказал, что сценарист несколько лет страдал от серьезных проблем со здоровьем. Вероятнее всего его смерть наступила по естественным причинам.

Леонид Казаков наиболее известен работой над сериалами «Марш Турецкого», «Моя граница», «Земский доктор» и фильмами «Юкка» и «Ирония удачи».