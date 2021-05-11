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Сценарист российских сериалов Ганна Слуцки поделилась эффективной диетой

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Фото: YouTube/MY TORONTO video review

Сценарист российских сериалов Ганна Слуцки рассказала о своей диете. Диету «протасовка», популярную с 90-х годов, назвали в честь некого Кима Протасова, личность которого много лет оставалась загадкой.

Только недавно выяснилось, что автором эффективной системы похудения является Ганна Слуцки, сценарист таких мелодрам, как «Ландыш серебристый», «Три полуграции», «Узкий мост» и многих других. Как уточнила Слуцки, которая является дочерью режиссера культовой картины «Три плюс два» Генриха Оганесяна, популярность придуманной ею диеты стала для нее неожиданностью. Сразу после публикации она и забыла о ее существовании.

Лишь в 2013 году женщина узнала, что диета обрела известность не только в России, но и в зарубежных странах. Существует миф, что диета была изобретена известным израильским доктором Кимом Протасовым. Суть ее заключается в снижении суточного потребления калорий. Достигается это за счет исключения из рациона кондитерских и мучных изделий, калорийной пищи, жирных и жареных блюд. Диета соблюдается легко, а впечатляющие результаты побуждают многих девушек дальше худеть с ее помощью. Специалисты рекомендуют животные жиры и простые углеводы — мучное и сладкое — заменить пищевой клетчаткой и белками, источниками которых являются молочные продукты, постное мясо и рыба.

Как пишет «СтарХит», сама Ганна не придерживается «протасовки». «Я давно вегетарианка, и диета Кима мне не подходит, поскольку включает в себя мясо. Но мои друзья — те, кто страдал лишним весом, — похудели именно на ней. И, что удивительно, потом никто не поправился», — подчеркнула она.

Фото: YouTube/MY TORONTO video review, pixabay.com

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