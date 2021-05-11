Сценарист российских сериалов Ганна Слуцки поделилась эффективной диетой

Лишь в 2013 году женщина узнала, что диета обрела известность не только в России, но и в зарубежных странах. Существует миф, что диета была изобретена известным израильским доктором Кимом Протасовым. Суть ее заключается в снижении суточного потребления калорий. Достигается это за счет исключения из рациона кондитерских и мучных изделий, калорийной пищи, жирных и жареных блюд. Диета соблюдается легко, а впечатляющие результаты побуждают многих девушек дальше худеть с ее помощью. Специалисты рекомендуют животные жиры и простые углеводы — мучное и сладкое — заменить пищевой клетчаткой и белками, источниками которых являются молочные продукты, постное мясо и рыба.

Как пишет «СтарХит», сама Ганна не придерживается «протасовки». «Я давно вегетарианка, и диета Кима мне не подходит, поскольку включает в себя мясо. Но мои друзья — те, кто страдал лишним весом, — похудели именно на ней. И, что удивительно, потом никто не поправился», — подчеркнула она.