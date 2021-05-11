Сценарист российских сериалов Ганна Слуцки поделилась эффективной диетой
Фото: YouTube/MY TORONTO video review
Только недавно выяснилось, что автором эффективной системы похудения является Ганна Слуцки, сценарист таких мелодрам, как «Ландыш серебристый», «Три полуграции», «Узкий мост» и многих других. Как уточнила Слуцки, которая является дочерью режиссера культовой картины «Три плюс два» Генриха Оганесяна, популярность придуманной ею диеты стала для нее неожиданностью. Сразу после публикации она и забыла о ее существовании.
Лишь в 2013 году женщина узнала, что диета обрела известность не только в России, но и в зарубежных странах. Существует миф, что диета была изобретена известным израильским доктором Кимом Протасовым. Суть ее заключается в снижении суточного потребления калорий. Достигается это за счет исключения из рациона кондитерских и мучных изделий, калорийной пищи, жирных и жареных блюд. Диета соблюдается легко, а впечатляющие результаты побуждают многих девушек дальше худеть с ее помощью. Специалисты рекомендуют животные жиры и простые углеводы — мучное и сладкое — заменить пищевой клетчаткой и белками, источниками которых являются молочные продукты, постное мясо и рыба.
Как пишет «СтарХит», сама Ганна не придерживается «протасовки». «Я давно вегетарианка, и диета Кима мне не подходит, поскольку включает в себя мясо. Но мои друзья — те, кто страдал лишним весом, — похудели именно на ней. И, что удивительно, потом никто не поправился», — подчеркнула она.
Фото: YouTube/MY TORONTO video review, pixabay.com
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