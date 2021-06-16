Сборная России по футболу поблагодарила Ольгу Бузову после победы над Финляндией

Кроме того, он намекнул на зависимость Бузовой от алкоголя, что очень расстроило телеведущую. В ответ она назвала комментатора дном.

Нашим футболистам, она, однако, пожелала удачи и дала совет – призвала игроков сборной России не бояться и идти вперед. После победы игроки обратились к Ольге с благодарностью.

«Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Twitter.

Российскую сборную поддержали многие звезды. На поле появились Ида Галич, Мария Кожевникова, Настя Ивлеева и другие.