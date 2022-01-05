«Сбежавшая невеста» Вера Брежнева примерила платье за несколько миллионов рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ververa
«Принцесса!», «Какая шикарная! Обалдеть», «Золушка, вы куда», «Зефирка», «Сбежавшая невеста», — поклонники певицы засыпали ее приятными комментариями. Не смутило фанатов и то, что Вера не смогла удержаться на ногах и забавно поскользнулась в такой массивном платье.
Отметим, что платье на певице — шикарный кутюрный наряд от итальянского дизайнера Giambattista Valli. Из последней коллекции Haute Couture и стоит такой наряд несколько миллионов рублей.
В своих сториз певица рассказала о своем сотрудничестве с испанским фотографом Альваро Бемудом, с которым она работала при съемке обложки журнала Vogue Россия. Он также снял для Vogue, но уже Таиланд, актрису Лили Колинс. «Теперь через одно рукопожатие я знакома с обожаемой Лили», — восторженно написала Брежнева.
Кстати, платье, похожее на то, в котором бежит Вера на видео, Лили Колинс примерила для съемки в американском Glamour.
55-летний дизайнер Джамбаттиста Валли известен своими свадебными и кутюрными нарядами. Его фишка — многоуровневые юбки и летящие ткани. Дизайнер мастерски работает со слоями ткани. Он часто использует в своих коллекциях перья и кружево. Знаковый силуэт Giambattista Valli — платье со шлейфом сзади и укороченным подолом спереди.
Фото: Instagram