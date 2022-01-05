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«Сбежавшая невеста» Вера Брежнева примерила платье за несколько миллионов рублей

39-летняя певица Вера Брежнева улетела на отдых в Италию, но в своем инстаграм продолжает делится контентом, отснятым еще до каникул. Она восхитила подписчиков видео, на котором бежит по бальному залу в платье с огромным шлейфом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Вера Брежнева

Фото: Instagram @ververa

«Принцесса!», «Какая шикарная! Обалдеть», «Золушка, вы куда», «Зефирка», «Сбежавшая невеста», — поклонники певицы засыпали ее приятными комментариями. Не смутило фанатов и то, что Вера не смогла удержаться на ногах и забавно поскользнулась в такой массивном платье.

Отметим, что платье на певице — шикарный кутюрный наряд от итальянского дизайнера Giambattista Valli. Из последней коллекции Haute Couture и стоит такой наряд несколько миллионов рублей.

В своих сториз певица рассказала о своем сотрудничестве с испанским фотографом Альваро Бемудом, с которым она работала при съемке обложки журнала Vogue Россия. Он также снял для Vogue, но уже Таиланд, актрису Лили Колинс. «Теперь через одно рукопожатие я знакома с обожаемой Лили», — восторженно написала Брежнева.

Кстати, платье, похожее на то, в котором бежит Вера на видео, Лили Колинс примерила для съемки в американском Glamour.

55-летний дизайнер Джамбаттиста Валли известен своими свадебными и кутюрными нарядами. Его фишка — многоуровневые юбки и летящие ткани. Дизайнер мастерски работает со слоями ткани. Он часто использует в своих коллекциях перья и кружево. Знаковый силуэт Giambattista Valli — платье со шлейфом сзади и укороченным подолом спереди.

Фото: Instagram

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