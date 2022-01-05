«Сбежавшая невеста» Вера Брежнева примерила платье за несколько миллионов рублей

В своих сториз певица рассказала о своем сотрудничестве с испанским фотографом Альваро Бемудом, с которым она работала при съемке обложки журнала Vogue Россия. Он также снял для Vogue, но уже Таиланд, актрису Лили Колинс. «Теперь через одно рукопожатие я знакома с обожаемой Лили», — восторженно написала Брежнева.

Кстати, платье, похожее на то, в котором бежит Вера на видео, Лили Колинс примерила для съемки в американском Glamour.

55-летний дизайнер Джамбаттиста Валли известен своими свадебными и кутюрными нарядами. Его фишка — многоуровневые юбки и летящие ткани. Дизайнер мастерски работает со слоями ткани. Он часто использует в своих коллекциях перья и кружево. Знаковый силуэт Giambattista Valli — платье со шлейфом сзади и укороченным подолом спереди.