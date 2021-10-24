Сбежавшая невеста: экс-супруга Прохора Шаляпина не пришла на собственную свадьбу

«Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары - настоящий шок», — цитирует подругу невесты Диану Бичарову «KP.RU».

Сам жених пока никак не комментирует случившееся, а его дочь Аника просто не может в это поверить: «Я на успокоительных и мне очень тяжело говорить. Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало... Я, правда, не понимаю, что случилось. Мой телефон звонит каждые 10 минут, но я не знаю, что сказать людям».

Лариса Копенкина и Василий Райский вместе около года. Спустя несколько лет после развода с Прохором Шаляпиным бизнесвумен решилась снова выйти замуж и, казалось, что была очень счастлива в отношениях с состоятельным мужчиной.