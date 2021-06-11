Савичева с мужем и другие звездные пары, где идет соревнование за популярность

Такое решение звезды принимают не всегда. Так, Алексей Чумаков, который женат на певице Юлии Ковальчук, которая вполне может потягаться с ним на музыкальном поприще, в недавнем интервью заявил, что жена не должна быть популярнее мужа.

Сама же Юлия этот вопрос не комментируют, однако отмечает, что после появления на свет дочери Мии предпочитает больше заниматься семьей, а не карьерой.

Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова и вовсе развалился — и по словам Дмитрия, не последней причиной было то, что его, успешного фотографа, все воспринимали скорее как мужа Полины Гагариной.