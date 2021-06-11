Савичева с мужем и другие звездные пары, где идет соревнование за популярность
Юлия Савичева счастлива в браке с музыкантом Александром Аршиновым. У них есть общая дочка Анна, и в семье царит полное взаимопонимание.
Однако Аршинову невозможно бороться с популярностью своей супруги — карьера Юлии намного устойчивее. Поэтому, как сообщает «Собеседник», он покинул свой коллектив, чтобы помогать карьере супруги.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuliasavicheva
«Муж считает, что в семье должен быть один артист, — рассказывает Юлия. — Я не настаивала, чтобы он бросил коллектив. Он сам сделал свой выбор, а я не была против».
Такое решение звезды принимают не всегда. Так, Алексей Чумаков, который женат на певице Юлии Ковальчук, которая вполне может потягаться с ним на музыкальном поприще, в недавнем интервью заявил, что жена не должна быть популярнее мужа.
Сама же Юлия этот вопрос не комментируют, однако отмечает, что после появления на свет дочери Мии предпочитает больше заниматься семьей, а не карьерой.
Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова и вовсе развалился — и по словам Дмитрия, не последней причиной было то, что его, успешного фотографа, все воспринимали скорее как мужа Полины Гагариной.
Карьерные успехи стали также причиной недомолвок и в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста. Хотя Уэст и является успешным музыкантом и бизнесменом, близкие к паре источники утверждают, что в последние годы их брака он работал очень мало, в то время как Ким постоянно трудилась на благо карьеры и семьи. Это стало одной из причин, по которой звезда решила разорвать многолетние отношения.
Бывает и так, что после развода звезды открывают в себе второе дыхание. Во время брака с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не уступала супругу в плане карьеры, однако после их развода трудно судить, кто из них более популярен — Агата обзавелась своим YouTube-шоу, новыми проектами и пользуется большим успехом.
Фото: Instagram Юлии Савичевой, Дмитрия Исхакова, Агаты Муценинеце, Юлии Ковальчук
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