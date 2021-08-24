Савичева рассказала, почему ушла от Фадеева: «Те люди были очень сильны»
Исполнительница утверждает, что в какой-то момент Макс попал под давление очень влиятельных людей, которые и настроили его против нее. «Это были работники компании. Они могли прийти к нему и сказать. Я не понимала, что происходит. Почему я не могу дозвониться до Макса, почему он меня не слышит», — сообщила певица.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuliasavicheva/Instagram
Долгое время артистка пыталась наладить отношения с продюсером, даже в урон своей карьере. Фадеев перестал заниматься подопечной, но она все равно находила ему оправдания вместо того, чтобы перейти в другую компанию. «Все зашло в тупиковую ситуацию. Я пыталась, но те люди были очень сильны», — вспоминает Савичева.
Вскоре когда терпение девушки закончилось и просьбы не были услышаны — Юлия покинула продюсерский центр. Конфликт дошел до того, что девушке запретили исполнять свои песни и забрали права на них.
Несмотря на такие неприятные для любого артиста обстоятельства, Савичева уже не держит на Фадеева зла. «Макс для меня — это учитель, мой второй отец. Тогда он находился в каком-то забытье. На него оказывали воздействие, он не мог что-либо контролировать сам. Когда у тебя огромная компания, это бьет по восприятию себя и людей. Ты теряешься. Я понимаю Макса, когда-то он и мне перестал доверять», — добавила певица.
Фото и видео: Instagram
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