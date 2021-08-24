Савичева рассказала, почему ушла от Фадеева: «Те люди были очень сильны»

Вскоре когда терпение девушки закончилось и просьбы не были услышаны — Юлия покинула продюсерский центр. Конфликт дошел до того, что девушке запретили исполнять свои песни и забрали права на них.

Несмотря на такие неприятные для любого артиста обстоятельства, Савичева уже не держит на Фадеева зла. «Макс для меня — это учитель, мой второй отец. Тогда он находился в каком-то забытье. На него оказывали воздействие, он не мог что-либо контролировать сам. Когда у тебя огромная компания, это бьет по восприятию себя и людей. Ты теряешься. Я понимаю Макса, когда-то он и мне перестал доверять», — добавила певица.