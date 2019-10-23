Савельева в элегантном платье с декольте, Собчак в стильном образе и другие звезды на премии «Прорыв года»
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Фото: Пресс-служба
В числе звездных гостей премии Саша Савельева, Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Оксана Федорова, Елена Летучая, Наталья Подольская, Жасмин и многие другие известные девушки, получившие награды в разных номинациях.
Фото: Пресс-служба
Победители премии:
Оксана Федорова и Дмитрий Галихин – «Творческий дуэт года»,
Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»
Владимир Пресняков – «За вклад в развитие отечественной эстрады»
Катя Гусева - «Модный Диджей»
Юлия Васильева «Доверие и репутация»
Елена Летучая – «Острое журналистское расследование года»
Наталья Подольская – «Музыкальная премьера года»
Жасмин - «Концертное шоу года»
Рита Дакота - «Творческий прорыв года»
Гр. RaSa – «100 % хит года»
Кристина Орбакайте - «Актерский прорыв года»
Ольга Бузова - «Певица года»
Сергей Жуков - «Хитмейкер Года »
Ксения Собчак - «Прорыв года»
Звонкий - «Трек года»
Елена Север - «Кинопродюсер года»
Юлия Бугаенко - «Международный прорыв»
Кира Сорокина - «Бизнес Леди года»
EMI– «Fashion Nail бренд Года»
Анна Горобец – «Франшиза года»
Ольга Лукманова – «Кодекс чести»
Лара Сфорце – «Талантливый руководитель»
Дарья Науменкова – «Золотые руки»
Александра Бакшеева- «Адвокат года»
Алена Злобина - «Открытие года»
Ирина Константинова - «Хирург года»
Залина Гуриева - «Косметолог года»
Мария Гущина - «Спортивный прорыв»
Мари Вайт – «Продюсерский центр года»
Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»
Фото: пресс-служба / Валентин Федоров
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