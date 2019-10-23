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Савельева в элегантном платье с декольте, Собчак в стильном образе и другие звезды на премии «Прорыв года»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева

Фото: Пресс-служба

В Москве состояалась церемония вручения премии «Прорыв года» от журнала Moda Topical и Центра красоты и здоровья Best.

В числе звездных гостей премии Саша Савельева, Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Оксана Федорова, Елена Летучая, Наталья Подольская, Жасмин и многие другие известные девушки, получившие награды в разных номинациях.

Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

Победители премии:

Оксана Федорова и Дмитрий Галихин – «Творческий дуэт года»,

Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»

Владимир Пресняков – «За вклад в развитие отечественной эстрады»

Катя Гусева - «Модный Диджей»

Юлия Васильева «Доверие и репутация»

Елена Летучая – «Острое журналистское расследование года»

Наталья Подольская – «Музыкальная премьера года»

Жасмин - «Концертное шоу года»

Рита Дакота - «Творческий прорыв года»

Гр. RaSa – «100 % хит года»

Кристина Орбакайте - «Актерский прорыв года»

Ольга Бузова - «Певица года»

Сергей Жуков - «Хитмейкер Года »

Ксения Собчак - «Прорыв года»

Звонкий - «Трек года»

Елена Север - «Кинопродюсер года»

Юлия Бугаенко - «Международный прорыв»

Кира Сорокина - «Бизнес Леди года»

EMI– «Fashion Nail бренд Года»

Анна Горобец – «Франшиза года»

Ольга Лукманова – «Кодекс чести»

Лара Сфорце – «Талантливый руководитель»

Дарья Науменкова – «Золотые руки»

Александра Бакшеева- «Адвокат года»

Алена Злобина - «Открытие года»

Ирина Константинова - «Хирург года»

Залина Гуриева - «Косметолог года»

Мария Гущина - «Спортивный прорыв»

Мари Вайт – «Продюсерский центр года»

Пашаева Аида – «Бьюти прорыв»

Фото: пресс-служба / Валентин Федоров

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