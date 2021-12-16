Сауна и женщины: Жуков впервые прокомментировал скандал с пикантными фото

Когда произошла эта история, Сергей Жуков находился на гастролях, и ему позвонил его приятель. «Это был вообще кошмар. Мне звонит друг и говорит: «Серег, сейчас, пожалуйста, держись. Я на типографском производстве, и тут выходит газета «Жизнь», а в ней статья, там просто кошмар. Ты голый, с женщинами — фотографии в каких-то отелях. Статья выйдет утром», — делится певец.

Купить газету в том городе, в котором Сергей находился, было невозможно, а сам он понятия не имел о том, какие же его фотографии собрались выпускать. Именно поэтому артисту пришлось ждать возвращения в Москву. Через полтора дня он вернулся домой и купил долгожданную газету.

«Смотрю, какой-то мужик, с какими-то женщинами. Открываю, и там он же. Просто какой-то мужик, не я. Читаю, читаю. И в самом конце вижу: «Редакция пригляделась и поняла, что на фото не Сергей Жуков», — с усмешкой вспоминает он ту историю во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сам Жуков был уверен, что такого произойти с ним не могло, но ситуация в любом случае заставила его понервничать. «Я чуть было не родил в тот момент. Я понимал, что такого не было, но мне было просто интересно», — подытожил он.