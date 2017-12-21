На Новом Арбате открылся флагманский магазин официального экипировщика олимпийской команды России, бренда ZASPORT, в котором представлены все линейки бренда и капсульные коллекции.

Гостями вечеринки по случаю стали сноубордистка Алена Заварзина, керлингистка Кира Езех, спортивные гимнасты Мария Пасека и Артур Далоян, художественная гимнастка Ульяна Донскова, теннисистка Светлана Кузнецова, борец вольного стиля Артур Таймазов, волейболистка Екатерина Гамова, а также неравнодущные к спорту и моде звезды шоу-бизнеса. К примеру, Сати Казанова, Юлианна Караулова и Юлия Барановская уже выбрали себе несколько вещей.

Новый магазин ZASPORT — это концептуальное пространство, оформленное в фирменных цветах марки. На втором этаже магазина будет расположен экипировочный центр, где спортсмены — участники олимпийских игр смогут подобрать себе одежду для поездки в Корею.

При создании олимпийской коллекции команда дизайнеров вдохновлялась архитектурой, космосом, конструктивизмом. Еще одна идея, которую команда ZASPORT успешно воплотила в жизнь, — переосмысление спортивных традиций России. Так в коллекцию вошли классические синие спортивные костюмы, которые знакомы каждому с детства, однако выполнены они из современных технологичных материалов, и шапка-петушок с авторским геометрическим принтом. Куртки, пуховики, парки и жилеты вдохновлены костюмами космонавтов.

Философией casual-линии ZASPORT стала интеграция спорта во все сферы жизни. Герои коллекции активные и стильные, ведут здоровый образ жизни, и основные требования, которые они предъявляют к одежде, — это комфорт, высокое качество и стильный дизайн. Одежда для них — способ самовыражения. Дизайнеры ZASPORT не обошли стороной один из трендов последних сезонов: надписи на кириллице. Слова, которые используются в качестве принтов, казалось бы, такие простые, но самые важные для человека понятия: «добро», «радость» и «жизнь».

Кира Езех, самая титулованная керлингистка России:

Как спортсменке мне нравится олимпийская коллекция: она очень удобная, практичная и достаточно сдержанная, как раз в моем стиле. Я считаю, что новый флагман станет популярным местом, которое будет всегда на виду.

Надежда Сысоева, актриса, телеведущая:

Мне уже нравятся мужские свитера и олимпийки! Я думаю, что мы с Ильей зайдем сюда еще не раз, так как мы очень любим спорт. Уверена, что этот магазин станет самым любимым! А на открытии собралось очень много спортивных людей и, конечно, красивой одежды!

Екатерина Гамова, волейболистка, двукратная чемпионка мира:

Олимпийская коллекция — это действительно что-то новое, отличающееся строгостью и минималистичными деталями. Casual-коллекция также очень понравилась. Особенно серебристое платье, я его отметила ещё на показе.

Фото: пресс-служба