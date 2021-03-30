Сати Казанова в прозрачной блузе и другие звезды на презентации фотопроекта «Я есть»

Фотопроект посвящен людям с физическими особенностями. Модели из Москвы, Уфы и Екатеринбурга с помощью талантливых фотографов и визажистов превратились в сказочных персонажей.

Дарья Кузнецова, чьи песни звучат в репертуарах Влада Топалова, Регины Тодоренко и других звезд, создала титульную музыкальную композицию для презентации, которая прозвучала в финале мероприятия.

На мероприятии появились многие знаменитости, среди которых Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Сати Казанова, Юля Савичева, Саша Попова и другие.

Сати Казанова появилась на мероприятии в прозрачной белой блузе, клетчатом объемном жакете и кожаных брюках.

Коричневый кожаный жакет и объемные темные джинсы на высокой талии выбрала для презентации актриса Дарья Повереннова.