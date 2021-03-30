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Сати Казанова в прозрачной блузе и другие звезды на презентации фотопроекта «Я есть»

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Дарья Повереннова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Благотворительный фонд «Радость мира» в рамках проекта «20 минут тишины» представил фотопроект «Я есть». Мероприятие прошло 30 марта в Смоленском пассаже в Москве.

Фотопроект посвящен людям с физическими особенностями. Модели из Москвы, Уфы и Екатеринбурга с помощью талантливых фотографов и визажистов превратились в сказочных персонажей.

Дарья Кузнецова, чьи песни звучат в репертуарах Влада Топалова, Регины Тодоренко и других звезд, создала титульную музыкальную композицию для презентации, которая прозвучала в финале мероприятия.

На мероприятии появились многие знаменитости, среди которых Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Сати Казанова, Юля Савичева, Саша Попова и другие.

Сати Казанова появилась на мероприятии в прозрачной белой блузе, клетчатом объемном жакете и кожаных брюках.

Коричневый кожаный жакет и объемные темные джинсы на высокой талии выбрала для презентации актриса Дарья Повереннова.

Сати Казанова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Дарья Повереннова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анастасия Гребенкина тоже остановила свой выбор на клетчатом жакете, сочетая его с объемными светлыми брюками и топом. Юлия Савичева пришла на мероприятия в белом жилете с поясом, черным брюках и массивном колье.

Анастасия Гребенкина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Савичева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На светском мероприятии появилась группа «Фабрика». Ирина Тонева выбрала черные кожаные кюлоты и эффектный черный плащ, а новые участницы сочетают романтичные платья с дерзкими косухами.

Фото: Екатерина Ширинкина, Passion.ru

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