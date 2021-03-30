Сати Казанова в прозрачной блузе и другие звезды на презентации фотопроекта «Я есть»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фотопроект посвящен людям с физическими особенностями. Модели из Москвы, Уфы и Екатеринбурга с помощью талантливых фотографов и визажистов превратились в сказочных персонажей.
Дарья Кузнецова, чьи песни звучат в репертуарах Влада Топалова, Регины Тодоренко и других звезд, создала титульную музыкальную композицию для презентации, которая прозвучала в финале мероприятия.
На мероприятии появились многие знаменитости, среди которых Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Сати Казанова, Юля Савичева, Саша Попова и другие.
Сати Казанова появилась на мероприятии в прозрачной белой блузе, клетчатом объемном жакете и кожаных брюках.
Коричневый кожаный жакет и объемные темные джинсы на высокой талии выбрала для презентации актриса Дарья Повереннова.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Гребенкина тоже остановила свой выбор на клетчатом жакете, сочетая его с объемными светлыми брюками и топом. Юлия Савичева пришла на мероприятия в белом жилете с поясом, черным брюках и массивном колье.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На светском мероприятии появилась группа «Фабрика». Ирина Тонева выбрала черные кожаные кюлоты и эффектный черный плащ, а новые участницы сочетают романтичные платья с дерзкими косухами.
Фото: Екатерина Ширинкина, Passion.ru
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