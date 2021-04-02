Сати Казанова, Влад Лисовец и другие звезды на выставке Art Russia Fair

Актриса Екатерина Дробыш примерила на себя оранжево-красный костюм. Под него она выбрала белую блузку, а образ подчеркнула лодочками на высоком каблуке. Солистка группы «Мобильные блондинки» Антонина Клименко удивила всех необычным образом. На ней были широкие джинсы, шарф с узорами и длинное пальто. Образ девушка дополнила миниатюрной сумочкой.

Ярмарка и международный арт-форум пройдут в «Гостином дворе» с 1 по 4 апреля и объединят более 80 художников, 40 галерей, а также лекционную программу, в рамках которой выступят более 100 спикеров. До 14 апреля на станциях метро «Пушкинская» - «Чеховская» и «Тургеневская» - «Чистые пруды» будет работать ярмарка, где насладиться искусством можно будет на бегу.