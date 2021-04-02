Сати Казанова, Влад Лисовец и другие звезды на выставке Art Russia Fair
Фото: Пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
На мероприятие собралось около тысячи человек. Первыми посетить мероприятие решили Влад Лисовец, Сати Казанова, Маргарита Мамун, Василий Церетели и Кира Сакарелло. Кроме того, на открытие пришли Марианна Максимовская, Ян Яновский, Дарья Повереннова, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ксения Суркова, Оксана Он, Татьяна Геворкян, Анастасия Меськова, Ирина Чеснокова, Мария Цигаль и многие другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
Актриса Дарья Повереннова предпочла для мероприятия темно-синий джинсовый ансамбль с прозрачной блузкой в горошек. Несмотря на то, что с супругом Андреем Шароновым она часто появляется на светских мероприятиях, на этот раз артистка пришла одна.
Фото: Пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
Арт-выставку посетили певицы из группы «Фабрика» в обновленном составе. Около месяца назад Александра Попова ушла из коллектива, а ее место заняла Валерия Девятова. На мероприятии была и одна из первых участниц группы Сати Казанова. Она предпочла черные брюки и кожаную куртку, разбавив темные оттенки только светлой футболкой и носками.
Фото: Пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
Влад Лисовец прошелся вдоль экспонатов в темно сером пиджаке, черных брюках, красной водолазке, поверх которых надел светлый плащ. Топ-модель Полина Аскери появилась в элегантном ярко зеленом платье под кожу. В ее руках красовалась небольшая сумочка серо-голубого оттенка.
Фото: Пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
Актриса Екатерина Дробыш примерила на себя оранжево-красный костюм. Под него она выбрала белую блузку, а образ подчеркнула лодочками на высоком каблуке. Солистка группы «Мобильные блондинки» Антонина Клименко удивила всех необычным образом. На ней были широкие джинсы, шарф с узорами и длинное пальто. Образ девушка дополнила миниатюрной сумочкой.
Ярмарка и международный арт-форум пройдут в «Гостином дворе» с 1 по 4 апреля и объединят более 80 художников, 40 галерей, а также лекционную программу, в рамках которой выступят более 100 спикеров. До 14 апреля на станциях метро «Пушкинская» - «Чеховская» и «Тургеневская» - «Чистые пруды» будет работать ярмарка, где насладиться искусством можно будет на бегу.
Фото: пресс-служба ярмарки современного искусства Art Russia Fair
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