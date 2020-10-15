Сати Казанова рассказала о своем детстве и поздравила папу с днем рождения

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о своем детстве и тепло поздравила с днем рождения своего папу.

«Сегодня день рождения у моего папы, главного мужчины в моей жизни. Папа был дальнобойщиком. Он часто подолгу отсутствовал, и каждый раз его возвращение было большим праздником. Не только от того, что папа постоянно привозил какие-то совершенно невероятные для того времени вещи, сладости и игрушки. Просто он сам по себе такой. Праздник, сюрприз, феерия», — пишет Сати.

«Однажды в подростковом возрасте, мы с сестрой пришли с прогулки позже назначенного времени буквально на 15 минут. Папа посмотрел на часы и со словами "Я вам сказал быть в 9 часов. Сейчас 9:15" совершенно хладнокровно отправил нас "туда, откуда мы пришли". Хлюпая носами, мы вышли из подъезда, сели на лавочку и просидели там около 3 часов. Когда уже стемнело, похолодало и нами была прожита вся палитра чувств от гордости до раскаяния, а время близилось к полуночи - мама вышла и забрала нас домой».

«Большая удача - быть твоей дочерью. С днём рождения, папочка», — добавляет Сати.

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям.