Сати Казанова прокомментировала информацию о своей беременности
Оказалось, что певица на самом деле вовсе не беременна и, возможно, слухи появились просто в преддверии выхода нового сингла Сати под названием «Мама».
«Это неправда! Не знаю, что порталы там напортачили», — так объяснила ситуацию Казанова в интервью журналу OK!.
#ЮМОР просто спасителен в отношениях и в жизни! 😎😁, порой одной шутки хватит, чтобы разрешить накалившуюся ситуцию или обиду. Когда у мужчины прекрасное чувство юмора, острый ум, это неизменно восхищает женщину. Уж меня точно! Это моя #ЭрогеннаяЗона 😉 Благо, мой муж одарён этим качеством! И благодаря тому, как он высмеивает всех моих «тараканов» и все мои «трещинки», я как будто сама исцеляюсь от них – научаясь смеяться над собой. Ещё @stefanotiozzo шутит, что разведётся со мной в тот день, когда я перестану быть смешливой и дурашливой 🤣🤪😂 У нас даже есть свой топ-лист самых смешных шуток. Но они такие интимные, что ни за что не поделюсь 🙊😂 Когда он уезжает куда-нибудь далеко, я вспоминаю и одна себе хохочу в квартире 😂😂😂 Ну ведь классно быть смешными и смешливыми??? 🤣 #Дурашка #ХочуиБудуДурой #ЭрогеннаяЗона #РассмешиМеняПарниша #шуткиза300
Напомним, экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо оформили свои отношения в начале октября 2017 года всего после нескольких месяцев бурного романа. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.
Фото: Instagram