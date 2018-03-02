Сати Казанова прокомментировала информацию о своей беременности

Оказалось, что певица на самом деле вовсе не беременна и, возможно, слухи появились просто в преддверии выхода нового сингла Сати под названием «Мама».

«Это неправда! Не знаю, что порталы там напортачили», — так объяснила ситуацию Казанова в интервью журналу OK!.