Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сати Казанова прокомментировала информацию о своей беременности

1 / 10
Фото из Instagram Сати Казановой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях в российских СМИ замелькали новости о том, что 35-летняя Сати Казанова ждет первенца от супруга Стефано Тиоццо.

Оказалось, что певица на самом деле вовсе не беременна и, возможно, слухи появились просто в преддверии выхода нового сингла Сати под названием «Мама».

«Это неправда! Не знаю, что порталы там напортачили», — так объяснила ситуацию Казанова в интервью журналу OK!.

#ЮМОР просто спасителен в отношениях и в жизни! 😎😁, порой одной шутки хватит, чтобы разрешить накалившуюся ситуцию или обиду. Когда у мужчины прекрасное чувство юмора, острый ум, это неизменно восхищает женщину. Уж меня точно! Это моя #ЭрогеннаяЗона 😉 Благо, мой муж одарён этим качеством! И благодаря тому, как он высмеивает всех моих «тараканов» и все мои «трещинки», я как будто сама исцеляюсь от них – научаясь смеяться над собой. Ещё @stefanotiozzo шутит, что разведётся со мной в тот день, когда я перестану быть смешливой и дурашливой 🤣🤪😂 У нас даже есть свой топ-лист самых смешных шуток. Но они такие интимные, что ни за что не поделюсь 🙊😂 Когда он уезжает куда-нибудь далеко, я вспоминаю и одна себе хохочу в квартире 😂😂😂 Ну ведь классно быть смешными и смешливыми??? 🤣 #Дурашка #ХочуиБудуДурой #ЭрогеннаяЗона #РассмешиМеняПарниша #шуткиза300

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

Напомним, экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо оформили свои отношения в начале октября 2017 года всего после нескольких месяцев бурного романа. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.

Фото: Instagram

Гороскоп