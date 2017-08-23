Две недели назад Сати Казанова официально заявила, что выходит замуж. Избранником певицы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

«Многие годы не хотела впускать в свою личную жизнь, была убеждена, что "счастье любит тишину", и все такое прочее... В этот раз чувствую, что нужно. Я к этому готова. Пусть будет из "первых уст". От сплетен устала. Быть публичной - значит быть оголенной, все время на виду и на суде вашем», - сообщала она.

Несмотря на то, что сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе, они успевают путешествовать. Так, Казанова уже успела показать жениху свои родные места и полюбоваться горными пейзажами Осетии. Оттуда Сати поделилась редкими кадрами с избранником, трогательно подписав фото: «Связаны тайно в небе судьбой…».

Поклонники осыпали влюбленных комплиментами, пожелав будущим супругам семейного счастья: «Красивые ! Счастья Вам !», «Прекрасно смотритесь!!», «Счастья Вам! И вы это счастье заслужили, Сати», «Сатиша, мы так рады за тебя, знаем как долго ты его ждала».